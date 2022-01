Variante Omicron, quanto resiste davvero nell’ambiente (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Come sempre, da quando è iniziata la pandemia da Covid-19, non si può parlare di certezze scritte sulla pietra. Ma in questa fase caratterizzata dalla diffusione rapida ed estremamente contagiosa della Variante Omicron, che sta prendendo il posto di Delta e Delta plus dominanti fino a qualche settimana fa, viene da chiedersi come mai un ceppo virale possa arrivare a disperdersi negli ambienti con tanta efficienza. Ed è questa la domanda cui stanno tentando di rispondere alcuni studi, che confermano comunque l’importanza del distanziamento e dell’impiego delle mascherine. E ci sono notizie importanti, che aumentano le conoscenze in questo ambito. Sempre ricordando che dobbiamo sempre proteggerci e che il vaccino, pur se non può evitare del tutto il rischio di contrarre l’infezione, rappresenta una difesa efficacissima dimostrata dalla ricerca nei ... Leggi su dilei (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Come sempre, da quando è iniziata la pandemia da Covid-19, non si può parlare di certezze scritte sulla pietra. Ma in questa fase caratterizzata dalla diffusione rapida ed estremamente contagiosa della, che sta prendendo il posto di Delta e Delta plus dominanti fino a qualche settimana fa, viene da chiedersi come mai un ceppo virale possa arrivare a disperdersi negli ambienti con tanta efficienza. Ed è questa la domanda cui stanno tentando di rispondere alcuni studi, che confermano comunque l’importanza del distanziamento e dell’impiego delle mascherine. E ci sono notizie importanti, che aumentano le conoscenze in questo ambito. Sempre ricordando che dobbiamo sempre proteggerci e che il vaccino, pur se non può evitare del tutto il rischio di contrarre l’infezione, rappresenta una difesa efficacissima dimostrata dalla ricerca nei ...

