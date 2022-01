Traffico Roma del 26-01-2022 ore 18:30 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione In quest’ultima ora sono aumentati i disagi per chi viaggia sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare a causa di una precedente incidente Bufalotta e lo svincolo A24 ricordiamo che una corsia rimane chiusa al Traffico a possibili rallentamenti anche in direzione opposta pochi cambiamenti lungo l’esterna dove il Traffico è concentrato tra Laurentina ed Appia sempre scarsi anche durante l’orario di punta gli spostamenti su tutto il tratto Urbano della A24 dalla tangenziale est e fino al mentre non cambia nulla su via Delle Foro Italico dove le Traffico intenso e tra Corso di Francia & via Salaria in direzione San Giovanni in città possibili rallentamenti per un incidente su via Collatina altezza via Pio Semeghini Traffico intenso è rallentato su ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 26 gennaio 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione In quest’ultima ora sono aumentati i disagi per chi viaggia sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare a causa di una precedente incidente Bufalotta e lo svincolo A24 ricordiamo che una corsia rimane chiusa ala possibili rallentamenti anche in direzione opposta pochi cambiamenti lungo l’esterna dove ilè concentrato tra Laurentina ed Appia sempre scarsi anche durante l’orario di punta gli spostamenti su tutto il tratto Urbano della A24 dalla tangenziale est e fino al mentre non cambia nulla su via Delle Foro Italico dove leintenso e tra Corso di Francia & via Salaria in direzione San Giovanni in città possibili rallentamenti per un incidente su via Collatina altezza via Pio Semeghiniintenso è rallentato su ...

