Super Green Pass, governo verso l'estensione illimitata per chi ha il booster (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Palazzo Chigi verso l'estensione illimitata del Super Green Pass per chi ha effettuato tutto il ciclo vaccinale anti Covid, compresa cioè la dose booster. E' un'ipotesi che è stata avanzata già nei ...

