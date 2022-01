Storie di chi fugge e di chi resta: tornano Lenù e Lila, le amiche geniali (Di mercoledì 26 gennaio 2022) tornano Lenù e Lila, le amiche geniali. Andrà in onda domenica 6 febbraio alle 21.25 in prima visione su Raiuno, lamatissima serie HBO-RAI Fiction, “L’amica geniale – storia di chi fugge e di chi resta“, una serie di Daniele Luchetti tratta dal terzo libro della quadrilogia di Elena Ferrante (edito in Italia da Edizioni E/O), prodotta da Lorenzo Mieli per Fremantle, The Apartment e Wildside (entrambe società del gruppo Fremantle) e da Domenico Procacci per Fandango, in collaborazione con Rai Fiction e con HBO Entertainment. ‘L’amica geniale’: Gaia Girace (Lila Cerullo)e Margherita Mazzucco (Elena Greco) Grande attesa per il terzo capitolo della serie evento tratta dai romanzi di Elena Ferrante e creata da Saverio Costanzo che ora cede la regia (dopo ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 26 gennaio 2022), le. Andrà in onda domenica 6 febbraio alle 21.25 in prima visione su Raiuno, lamatissima serie HBO-RAI Fiction, “L’amica geniale – storia di chie di chi“, una serie di Daniele Luchetti tratta dal terzo libro della quadrilogia di Elena Ferrante (edito in Italia da Edizioni E/O), prodotta da Lorenzo Mieli per Fremantle, The Apartment e Wildside (entrambe società del gruppo Fremantle) e da Domenico Procacci per Fandango, in collaborazione con Rai Fiction e con HBO Entertainment. ‘L’amica geniale’: Gaia Girace (Cerullo)e Margherita Mazzucco (Elena Greco) Grande attesa per il terzo capitolo della serie evento tratta dai romanzi di Elena Ferrante e creata da Saverio Costanzo che ora cede la regia (dopo ...

