Si gioca ancora a carte coperte. Ma sul Quirinale si sta trattando. Salvini propone e brucia i nomi di Nordio, Pera e Moratti. Ma è Casellati il vero cavallo di Matteo (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Anche la seconda giornata delle votazioni per eleggere il prossimo presidente della Repubblica si è conclusa con una fumata nera (leggi l'articolo). Sono state 527 le schede bianche. Aumentati i voti dispersi: salgono infatti a quota 125 contro gli 88 registrati lunedì. Le schede nulle sono risultate pari a 38. Si continua a trattare dentro e fuori gli schieramenti ma sulla strada ci sono ancora tanti ostacoli. Di fatto sul Quirinale si continua a giocare a carte coperte. Anche il centrodestra (leggi l'articolo) che ha sfoderato una rosa di nomi (Carlo Nordio, Letizia Moratti e Marcello Pera) continua a lavorare anche a un piano B. Il primo obiettivo è trovare una convergenza con l'ex fronte giallorosso sui nomi che ...

