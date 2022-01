Sci alpino, Coppa Europa 2021-2022: il canadese Jeffrey Read si impone nella libera di Saalbach, azzurri deludenti (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Una valanga canadese si è abbattuta sulla Coppa Europa di sci alpino, quest’oggi protagonista a Saalbach-Hinterglemm per la seconda discesa libera della trasferta austriaca. Dopo la vittoria conquistata ieri da James Crawford il contingente nordamericano piazza un altro acuto grazie al figlio d’arte Jeffrey Read, trionfatore davanti all’elvetico Urs Kryenbuehl (+0”52) ed al connazionale Cameron Alexander (+0”82). Read (terzo 24 ore fa) ha archiviato il primo successo della carriera nella rassegna dimostrandosi ancora una volta una delle giovani leve più promettenti dell’intero panorama sciistico. L’eccellente prestazione di squadra del gruppo canadese è stata coronata dal quarto posto di Broderick ... Leggi su oasport (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Una valangasi è abbattuta sulladi sci, quest’oggi protagonista a-Hinterglemm per la seconda discesadella trasferta austriaca. Dopo la vittoria conquistata ieri da James Crawford il contingente nordamericano piazza un altro acuto grazie al figlio d’arte, trionfatore davanti all’elvetico Urs Kryenbuehl (+0”52) ed al connazionale Cameron Alexander (+0”82).(terzo 24 ore fa) ha archiviato il primo successo della carrierarassegna dimostrandosi ancora una volta una delle giovani leve più promettenti dell’intero panorama sciistico. L’eccellente prestazione di squadra del gruppoè stata coronata dal quarto posto di Broderick ...

Advertising

Eurosport_IT : Sofia #Goggia osa dove le altre non osano. Ecco perché può sognare Pechino, lo dice Matteo Artina che è stato suo p… - GDF : Sport invernali Coppa del Mondo sci alpino: Sofia Goggia è prima nella discesa libera di Cortina d'Ampezzo! Per l’a… - Esercito : A #Cortina il C.le Magg. Ca. Elena Curtoni ha vinto il Super Gigante di Coppa del Mondo di sci alpino! Bravissima E… - zizionice : RT @RaiSport: ?? A #Schladming vince #Strasser, quinto #Vinatzer 7° posto per #Sala autore di una bella rimonta. Sfortunato #Razzoli che in… - RaiSport : ?? A #Schladming vince #Strasser, quinto #Vinatzer 7° posto per #Sala autore di una bella rimonta. Sfortunato… -