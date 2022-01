Redmi Note 11S atteso per il 9 febbraio: un buon device medio (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Finalmente l’attesa è giunta al termine: la serie Redmi Note 11 sta per fare il suo debutto anche in Italia e ben tre dovrebbero essere i modelli di lancio, tra cui: il Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro e la variante Pro Plus. La vera notizia riguarda l’arrivo, in anticipo, del prossimo Redmi Note 11S, ossia una variante di smartphone che dovrebbe posizionarsi nella fascia alta. Sui canali social ufficiali di Xiaomi India è stato pubblicato un nuovo teaser ufficiale che mostra la data di presentazione del device, in programma il prossimo 9 febbraio. Stando ai dettagli emersi in Rete fino ad oggi, il prossimo Redmi Note 11S sarà caratterizzato da una fotocamera principale da 108MP ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Finalmente l’attesa è giunta al termine: la serie11 sta per fare il suo debutto anche in Italia e ben tre dovrebbero essere i modelli di lancio, tra cui: il11,11 Pro e la variante Pro Plus. La vera notizia riguarda l’arrivo, in anticipo, del prossimo11S, ossia una variante di smartphone che dovrebbe posizionarsi nella fascia alta. Sui canali social ufficiali di Xiaomi India è stato pubblicato un nuovo teaser ufficiale che mostra la data di presentazione del, in programma il prossimo 9. Stando ai dettagli emersi in Rete fino ad oggi, il prossimo11S sarà caratterizzato da una fotocamera principale da 108MP ...

Advertising

HDblog : Redmi Note 11 Series: segui con noi la presentazione dalle 13:00 - ritvik443 : @VedVery5 Type-C: Redmi Note 7 Pro Multiple cameras: Redmi Note 7 Pro AMOLED display: Mi11x IP certification: Mi11x (IP 53) No charger: None - SayantanMondal_ : @VedVery5 Type-C: poco x3 Multiple cameras: Redmi note 5 pro AMOLED display: samsung galaxy j7 IP certification: poco x3 No charger: none - Antonio10853157 : RT @xiaomiItalia: Siete tutti invitati a seguire in diretta l'evento di lancio globale di Redmi Note 11 Series. Vi aspettiamo! #RedmiNote11… - Mobbasta3 : RT @xiaomiItalia: Supera ogni dettaglio. #RedmiNote11Series arriva il 26 gennaio a partire dalle 13. Stay tuned! ?? -