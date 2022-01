Razzo vettore SpaceX si schianterà sulla luna il 4 marzo (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il secondo stadio di un Razzo vettore della SpaceX lanciato sette anni fa, si schianterà sulla luna il prossimo 4 marzo: lo hanno reso noto gli astronomi del "Progetto Plutone", incaricato di calcolare le traiettorie dei satelliti e altri oggetti spaziali. Il vettore aveva messo in orbita nel 2015 il satellite di osservazione Deep Space Climate Observatory (DSCOVR); a partire da allora non era rientrato nell'atmosfera ma era rimasto su un'orbita caotica che finirà col farlo impattare contro la supoerficie lunare.Si tratterà del primo impatto non intenzionale di un manufatto umano sulla superficie lunare: non sarà probabilmente visibile dalla terra ma produrrà un cratere che potrà essere studiato dalle ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il secondo stadio di undellalanciato sette anni fa, siil prossimo 4: lo hanno reso noto gli astronomi del "Progetto Plutone", incaricato di calcolare le traiettorie dei satelliti e altri oggetti spaziali. Ilaveva messo in orbita nel 2015 il satellite di osservazione Deep Space Climate Observatory (DSCOVR); a partire da allora non era rientrato nell'atmosfera ma era rimasto su un'orbita caotica che finirà col farlo impattare contro la supoerficiere.Si tratterà del primo impatto non intenzionale di un manufatto umanosuperficiere: non sarà probabilmente visibile dalla terra ma produrrà un cratere che potrà essere studiato dalle ...

