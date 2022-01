Quirinale, Molinari (Lega): Casellati? Nome su cui convergere (Di mercoledì 26 gennaio 2022) "Casellati, come abbiamo detto, non è nella rosa dei tre nomi, perché è la presidente del Senato, quindi ha già un ruolo istituzionale che la rende assolutamente candidabile già di per sé. È un Nome ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 26 gennaio 2022) ", come abbiamo detto, non è nella rosa dei tre nomi, perché è la presidente del Senato, quindi ha già un ruolo istituzionale che la rende assolutamente candidabile già di per sé. È un...

Advertising

Agenparl : Quirinale - Molinari, capogruppo alla Camera Lega, a 24 Mattino su Radio 24: da centrosinistra passo avanti importa… - cjmimun : Quirinale, Molinari (Lega): Casellati? Nome su cui convergere - Mario_Molinari : RT @987mies: Letizia #Moratti: 'Il #greenpass può garantire sicurezza'. Carlo #Nordio: 'L'estensione del greenpass è in linea con la Costi… - Mario_Molinari : RT @fdragoni: Un premier che pone al Parlamento una questione di fiducia non su un decreto o una manovra di bilancio, ma sulla sua elezione… - angiuoniluigi : RT @Linkiesta: Nessun veto su #Draghi ma non si può lasciare il Paese nel caos, dice il leghista Molinari | #Quirinale2022 -