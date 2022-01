Quirinale, M5S e Pd tirano Mattarella per la giacca. La Russa: «Il bis è impraticabile» (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Non solo la voglia di esprimere un nome. Le 125 preferenze del terzo scrutinio andate al presidente della Repubblica uscente, Sergio Mattarella, hanno tutta l’aria di un tentativo del centrosinistra di tirare per la giacchetta il capo dello Stato uscente, dopo che questi più e più volte ha detto di non essere interessato al bis. Qualche segnale in questo senso si era già avuto l’altro giorno, quando Letta ha ritirato fuori il nome dell’attuale inquilino del Quirinale, dopo che per un po’ era rimasto accantonato. Del resto, ad oggi, il centrosinistra non è stato in grado di tirare fuori alcuna proposta e Mattarella non solo sarebbe l’opzione «ideale» come ha detto il segretario dem, ma anche l’unica. Anche perché risolverebbe pure i problemi in quel M5S dilaniato dalla faida tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio su “Draghi no, Draghi ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Non solo la voglia di esprimere un nome. Le 125 preferenze del terzo scrutinio andate al presidente della Repubblica uscente, Sergio, hanno tutta l’aria di un tentativo del centrosinistra di tirare per la giacchetta il capo dello Stato uscente, dopo che questi più e più volte ha detto di non essere interessato al bis. Qualche segnale in questo senso si era già avuto l’altro giorno, quando Letta ha ritirato fuori il nome dell’attuale inquilino del, dopo che per un po’ era rimasto accantonato. Del resto, ad oggi, il centrosinistra non è stato in grado di tirare fuori alcuna proposta enon solo sarebbe l’opzione «ideale» come ha detto il segretario dem, ma anche l’unica. Anche perché risolverebbe pure i problemi in quel M5S dilaniato dalla faida tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio su “Draghi no, Draghi ...

