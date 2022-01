Ora con Dybala la Juve attuerà il metodo Insigne: proposta di rinnovo con ingaggio più basso (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Dopo l’affare Vlahovic, cambia la strategia della Juventus con Dybala. Il club attuerà il metodo Insigne: proposta di rinnovo a cifre più basse. Lontani da quanto pattuito. Scrive Repubblica: La Juve del futuro giocherà con il 4-3-3, dunque è quasi scontato l’addio a Dybala, al quale verrà riformulata un proposta di rinnovo del contratto a cifre (e di durata) inferiori a quelle pattuite a ottobre: starà all’argentino accettarle o meno, ma intanto in questi giorni la Joya si sta rendendo conto che le promesse di allora non sono più valide e che difficilmente avrebbe un ruolo centrale nella squadra del futuro, che sarà ovviamente incardinata a Vlahovic, ovvero a un centravanti cui mettere due ali a ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Dopo l’affare Vlahovic, cambia la strategia dellantus con. Il clubildia cifre più basse. Lontani da quanto pattuito. Scrive Repubblica: Ladel futuro giocherà con il 4-3-3, dunque è quasi scontato l’addio a, al quale verrà riformulata undidel contratto a cifre (e di durata) inferiori a quelle pattuite a ottobre: starà all’argentino accettarle o meno, ma intanto in questi giorni la Joya si sta rendendo conto che le promesse di allora non sono più valide e che difficilmente avrebbe un ruolo centrale nella squadra del futuro, che sarà ovviamente incardinata a Vlahovic, ovvero a un centravanti cui mettere due ali a ...

