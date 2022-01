Novate | arriva la Ztl in centro?

Leggi su ilnotiziario

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color, Ztl in: qualcosa si sta muovendo. Non è affatto tramontato ail progetto di creare una Zona a traffico limitato nelcittadino, chiudendo di fatto l’accesso alla piazza Martiri della Libertà e da lì alla via Bertola, ad esclusione dei residenti. Della Ztl si era parlato a metà dello scorso anno tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.