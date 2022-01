Napoli, documenti falsi per ottenere Reddito di Cittadinanza: arrestato 46enne (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Napoli. Presenta documenti falsi all’ufficio postale per ottenere il Reddito di Cittadinanza. Scoperto, tenta la fuga ma viene bloccato dai Carabinieri. E’ successo a Napoli. A finire in manette un uomo di 46 anni, di origine capoverdiane ma nel capoluogo partenopeo da tanti anni nonostante L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 26 gennaio 2022). Presentaall’ufficio postale perildi. Scoperto, tenta la fuga ma viene bloccato dai Carabinieri. E’ successo a. A finire in manette un uomo di 46 anni, di origine capoverdiane ma nel capoluogo partenopeo da tanti anni nonostante L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

