Michael Madsen, morto il figlio 26enne di Hudson: “Si sospetta suicidio” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Grave lutto per il divo hollywoodiano Michael Madsen. Il protagonista de Le Iene e Kill Bill piange la morte del figlio Hudson Madsen, scomparso a soli 26 anni. Stando a quanto riportato dal Sun, il corpo del giovane (tra l’altro figlioccio del regista Quentin Tarantino) è stato ritrovato lunedì 24 gennaio sull’isola di Oahu, nella Hawaii. Il tabloid inglese ha rivelato che il ragazzo sarebbe morto per una ferita d’arma da fuoco, apparentemente auto-inflitta. Un portavoce del Dipartimento di Medicina Legale di Honolulu ha confermato la notizia e la modalità del decesso: “Posso confermare che Hudson Lee Madsen, 26 anni, è morto per una ferita da arma da fuoco alla testa in un sospetto suicidio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Grave lutto per il divo hollywoodiano. Il protagonista de Le Iene e Kill Bill piange la morte del, scomparso a soli 26 anni. Stando a quanto riportato dal Sun, il corpo del giovane (tra l’altroccio del regista Quentin Tarantino) è stato ritrovato lunedì 24 gennaio sull’isola di Oahu, nella Hawaii. Il tabloid inglese ha rivelato che il ragazzo sarebbeper una ferita d’arma da fuoco, apparentemente auto-inflitta. Un portavoce del Dipartimento di Medicina Legale di Honolulu ha confermato la notizia e la modalità del decesso: “Posso confermare cheLee, 26 anni, èper una ferita da arma da fuoco alla testa in un sospetto...

Advertising

infoitcultura : Tragedia per Michael Madsen: il figlio Hudson muore a soli 26 anni - infoitcultura : Il figlio di Michael Madsen è morto all’età di 26 anni per sospetto suicidio - infoitcultura : Michael Madsen, è morto il figlio Hudson: si sospetta suicidio - infoitcultura : Lutto per Michael Madsen, attore de ‘Le iene’ e ‘Kill Bill’: “Siamo sopraffatti dal dolore” - occhio_notizie : Il figlio di Michael Madsen è morto con una ferita d'arma da fuoco -