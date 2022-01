Meteo | le previsioni di mercoledì 26 gennaio VIDEO

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Inverno sottotono sull’Italia con una situazionecapovolta che vede il Sud preda di venti freddi e nevicate a bassa quota e il Nord attanagliato dall’alta pressione. Queste differenze si accentueranno nei prossimi giorni. Proseguirà la lunga fase siccitosa al Settentrione e, con l’ingresso del favonio, le temperature (solo temporaneamente) potrebbero schizzare su valori primaverili. Al Sud invece torneranno le piogge e anche la neve a quote relativamente basse.

Da venerdì 28 un nuovo impulso freddo dal Nord Europa punterà sull'Italia Condizioni stabili oggi e domani, giovedì 27 gennaio, sull'Italia, con nebbie in Val padana e nubi basse sulle regioni del Centro, specie lungo i litorali, dove il clima si manterrà maggiormente freddo, a ... Meteo 26 gennaio: condizioni stabili su tutto il Paese, le temperature salgono. Mercoledì 26 gennaio un campo di alta pressione interesserà nuovamente l'Italia portando condizioni stabili salvo rare e ... Probabile un'irruzione di aria continentale dai Balcani nei giorni che la tradizione vuole essere i più freddi dell'anni ...