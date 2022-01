Medaglia del Coraggio ai bambini vaccinati (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Associazione Bambino In Ospedale – opera sul territorio italiano dal lontano 1978 ed è presente presso il Reparto di Pediatria dell’Ospedale S. Maria della Misericordia di Udine da oltre vent’anni. Purtroppo in questi lunghi mesi di pandemia l’attività dei volontari è limitata a soli interventi di supporto esterno non potendo offrire la propria presenza in reparto a contatto con i bambini. ABIO UDINE – ODV, in un periodo così difficile, per mantenere una presenza attiva ha aderito alla richiesta di supporto ricevuta dall’ASUFC per animare lo spazio post-vaccinale dell’Hub all’Ente Fiera di Udine per i bimbi dai 5 agli 11 anni: i volontari hanno dato disponibilità immediata ed entusiasta sia per gli allestimenti degli spazi che per la presenza alle sessioni di vaccinazione. Dopo la somministrazione, i bimbi vengono accolti dai volontari che li premiano con la ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Associazione Bambino In Ospedale – opera sul territorio italiano dal lontano 1978 ed è presente presso il Reparto di Pediatria dell’Ospedale S. Maria della Misericordia di Udine da oltre vent’anni. Purtroppo in questi lunghi mesi di pandemia l’attività dei volontari è limitata a soli interventi di supporto esterno non potendo offrire la propria presenza in reparto a contatto con i. ABIO UDINE – ODV, in un periodo così difficile, per mantenere una presenza attiva ha aderito alla richiesta di supporto ricevuta dall’ASUFC per animare lo spazio post-vaccinale dell’Hub all’Ente Fiera di Udine per i bimbi dai 5 agli 11 anni: i volontari hanno dato disponibilità immediata ed entusiasta sia per gli allestimenti degli spazi che per la presenza alle sessioni di vaccinazione. Dopo la somministrazione, i bimbi vengono accolti dai volontari che li premiano con la ...

