Marotta a Il Sole 24 Ore: “Calcio italiano a rischio default. Stadi? Chiederemo aumento capienza” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Beppe Marotta parla dello stato di salute del Calcio italiano L’amministratore delegato sport dell’Inter Beppe Marotta ha parlato della situazione del Calcio italiano in un’intervista concessa a Il Sole 24 Ore. Tra gli argomenti toccati dal dirigente nerazzurro, nonché consigliere federale ha parlato anche della capienza degli Stadi sottolineando la differenza con i Paesi limitrofi, a parità di norme di sicurezza. Queste le sue parole. “La Serie A e più in generale il Calcio italiano sono a rischio default. Questa cosa il Governo e le istituzioni politiche non possono più ignorarla. È un sistema sull’orlo del baratro, che aveva certamente squilibri già prima del ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Beppeparla dello stato di salute delL’amministratore delegato sport dell’Inter Beppeha parlato della situazione delin un’intervista concessa a Il24 Ore. Tra gli argomenti toccati dal dirigente nerazzurro, nonché consigliere federale ha parlato anche delladeglisottolineando la differenza con i Paesi limitrofi, a parità di norme di sicurezza. Queste le sue parole. “La Serie A e più in generale ilsono a. Questa cosa il Governo e le istituzioni politiche non possono più ignorarla. È un sistema sull’orlo del baratro, che aveva certamente squilibri già prima del ...

Advertising

napolista : Al Sole 24 Ore Marotta ripete la cantilena del governo cattivo che non aiuta il calcio italiano Come le poesie a m… - Alessio_Ram : RT @dorinileonardo: Marotta non ha torto - dorinileonardo : Marotta non ha torto - blackdogscat : Rapina alla luce del sole Masterclass firmata Beppe Marotta?? - jamesford940 : @jason05_ Magari ci proverà, ma ad oggi tenderei verso la seconda opzione perché un Marotta, in prima persona, così… -