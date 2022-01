LIVE – Sudtirol-Triestina 1-0, recupero Serie C 2021/2022 (DIRETTA) (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La DIRETTA LIVE di Sudtirol-Triestina, recupero della diciannovesima giornata del girone A di Serie C 2021/2022. Allo stadio Druso gli altoatesini, capolista di questo raggruppamento, vogliono un’altra vittoria contro la squadra alabardata, quinta in classifica, per consolidare la vetta. Gli ospiti giuliani, però, vogliono ricucire sulle prime quattro che fanno campionato a sé. Fischio d’inizio alle ore 16 di mercoledì 26 gennaio. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH IN TV AGGIORNA LA DIRETTA Sudtirol-Triestina 1-0 14? – GOL! VANTAGGIO Sudtirol!! Casiraghi si mette in proprio ed appoggia a Voltan, che si porta la palla sul ... Leggi su sportface (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ladidella diciannovesima giornata del girone A di. Allo stadio Druso gli altoatesini, capolista di questo raggruppamento, vogliono un’altra vittoria contro la squadra alabardata, quinta in classifica, per consolidare la vetta. Gli ospiti giuliani, però, vogliono ricucire sulle prime quattro che fanno campionato a sé. Fischio d’inizio alle ore 16 di mercoledì 26 gennaio. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH IN TV AGGIORNA LA1-0 14? – GOL! VANTAGGIO!! Casiraghi si mette in proprio ed appoggia a Voltan, che si porta la palla sul ...

blab_live : #SerieC, #SudtirolTriestina @fclubsuedtirol @TriestinaCalcio la capolista può allungare. Probabili formazioni,… - Calciodiretta24 : Sudtirol - Triestina: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Pergolettese - Sudtirol: diretta live e risultato in tempo reale - zazoomblog : LIVE – Fidelis Andria-Sudtirol 0-2 Coppa Italia Serie C 2021-2022 (DIRETTA) - #Fidelis #Andria-Sudtirol #Coppa - zazoomblog : LIVE – Fidelis Andria-Sudtirol Coppa Italia Serie C 2021-2022 (DIRETTA) - #Fidelis #Andria-Sudtirol #Coppa -