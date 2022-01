LIVE Sinner-Tsitsipas 3-6 1-2, Australian Open 2022 in DIRETTA: l’azzurro è in confusione! Il greco trova il break nel 2° set (Di mercoledì 26 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.29 Sinner si ferma subito dopo che la pioggia ha cominciato a intensificarsi: il meteo potrebbe essere un vantaggio per l’azzurro per provare a spezzare il ritmo. 1-2 break ANCORA IMMEDIATO DEL greco! l’azzurro è in totale confusione. 30-40 PALLA break Tsitsipas CHE trova UN LUNGOLINEA DI ROVESCIO PAZZESCO! 30-30 Punto importantissimo per l’azzurro che spinge sul rovescio dell’avversario e chiude con il diritto. 15-30 Sta giocando benissimo Tsitsipas che tiene la diagonale di rovescio, recupera il cambio di traiettoria e piazza il vincente. Comincia a piovere comunque a Melbourne. 15-15 Sinner prova a spingere in uscita dal ... Leggi su oasport (Di mercoledì 26 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.29si ferma subito dopo che la pioggia ha cominciato a intensificarsi: il meteo potrebbe essere un vantaggio perper provare a spezzare il ritmo. 1-2ANCORA IMMEDIATO DELè in totale confusione. 30-40 PALLACHEUN LUNGOLINEA DI ROVESCIO PAZZESCO! 30-30 Punto importantissimo perche spinge sul rovescio dell’avversario e chiude con il diritto. 15-30 Sta giocando benissimoche tiene la diagonale di rovescio, recupera il cambio di traiettoria e piazza il vincente. Comincia a piovere comunque a Melbourne. 15-15prova a spingere in uscita dal ...

