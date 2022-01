LIVE Sinner-Tsitsipas 0-1, Australian Open 2022 in DIRETTA: si comincia sulla Rod Laver Arena! In palio la semifinale (Di mercoledì 26 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 BOLIDE DI DIRITTO DIAGONALE IN RECUPERO! Gran rimonta della testa di serie #4. 40-30 Solido in uscita dal servizio Tsitsipas con il diritto. 30-30 Ancora un servizio potente per il greco. 15-30 Ottima prima di Tsitsipas. 0-30 Subito doppio fallo per l’ellenico. 0-15 Sinner attacca subito da fondocampo dal lato del rovescio e chiude con il diritto incrociato. 0-0 SI comincia sulla ROD Laver Arena! Batte il greco. INIZIO PRIMO SET 06.37 In palio la semifinale contro uno tra Felix Auger-Aliassime e Daniil Medvedev: dall’altra parte del tabellone si sfideranno Rafael Nadal e Matteo Berrettini. Jannik Sinner vuole raggiungere il connazionale e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 26 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-1 BOLIDE DI DIRITTO DIAGONALE IN RECUPERO! Gran rimonta della testa di serie #4. 40-30 Solido in uscita dal serviziocon il diritto. 30-30 Ancora un servizio potente per il greco. 15-30 Ottima prima di. 0-30 Subito doppio fallo per l’ellenico. 0-15attacca subito da fondocampo dal lato del rovescio e chiude con il diritto incrociato. 0-0 SIRODBatte il greco. INIZIO PRIMO SET 06.37 Inlacontro uno tra Felix Auger-Aliassime e Daniil Medvedev: dall’altra parte del tabellone si sfideranno Rafael Nadal e Matteo Berrettini. Jannikvuole raggiungere il connazionale e ...

Advertising

Eurosport_IT : Tutto quello che c'è da sapere per gustarsi il match di Sinner agli #AusOpen. Prendete nota! ???????? #EurosportTENNIS… - darksa0irse : RT @Eurosport_IT: Andiamo Jannik, siamo tutti con te! ?????? ??Segui Sinner-Tsitispas LIVE su - chopmount : RT @Eurosport_IT: Andiamo Jannik, siamo tutti con te! ?????? ??Segui Sinner-Tsitispas LIVE su - Eurosport_IT : Andiamo Jannik, siamo tutti con te! ?????? ??Segui Sinner-Tsitispas LIVE su - sportli26181512 : Sinner-Tsitsipas all'Australian Open, il risultato in diretta live: Jannik Sinner in campo contro il n°4 del mondo… -