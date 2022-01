Lite in famiglia, tre morti: l'assassino è in fuga (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tre uomini sono stati assassinati in un'abitazione di via Riesi a Licata, cittadina in provincia di Agrigento. Sul posto sono già al lavoro i carabinieri della locale compagnia: hanno allertato la procura della Repubblica di Agrigento... Leggi su europa.today (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tre uomini sono stati assassinati in un'abitazione di via Riesi a Licata, cittadina in provincia di Agrigento. Sul posto sono già al lavoro i carabinieri della locale compagnia: hanno allertato la procura della Repubblica di Agrigento...

Agrigento: lite in famiglia, 3 morti a Licata Il Dubbio Sicilia, Pnrr Sanità: ecco la task force, ma è già lite sui fondi Era scritto lassù – i primi sommessi mugugni in maggioranza si erano sentiti subito – che la montagna di milioni in arrivo, quasi ottocento, con il Pnrr per la Sanità suscitassero, alla voce criteri o ...

Licata, triplice omicidio: si indaga per lite in famiglia Tre uomini sono stati assassinati in un'abitazione di via Riesi a Licata (Ag). Sul posto, sono gia' al lavoro i carabinieri della compagnia che hanno allertato la Procura di Agrigento e che sono alla ...

