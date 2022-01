Juve, Vlahovic da Allegri e Firenze insorge. Vicino anche Nandez. Moarata al Barca? (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ecco il colpo dei colpi. La Juventus è a un solo passo da Dusan Vlahovic. Accordo trovato con la Fiorentina, per circa 67 milioni più ricchi bonus. Solo cash, nessuna contropartita tecnica, proprio ... Leggi su leggo (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ecco il colpo dei colpi. Lantus è a un solo passo da Dusan. Accordo trovato con la Fiorentina, per circa 67 milioni più ricchi bonus. Solo cash, nessuna contropartita tecnica, proprio ...

Advertising

romeoagresti : Parallelamente al discorso #Vlahovic-#Juve (prima offerta ufficiale in rampa di lancio), c’è in ballo anche nuovame… - cmdotcom : Vlahovic cambia volto alla Juve: con lui non solo va in Champions, ma lotta per vincerla - AlfredoPedulla : #Juve e #Fiorentina, base per #Vlahovic: 65-67 milioni più bonus @tvdellosport @MCriscitiello. E #Morata-#Barcellona si riapre - ilciccio67 : @mirkonicolino La Juve ha deciso di correre il rischio. Ma l'arrivo di Vlahovic cambia tutto. Dybala può restare in… - AndGad2010 : Oh tutti quelli che #Agnelli deve lasciare #Cherubini non è cosa #Arrivabene ha fatto male in #Ferrari ( non è asso… -