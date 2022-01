“Io, Bianca, presa a sassate nel parco solo perché tenevo per mano la mia ragazza” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Sentirsi liberi di amare. Dovrebbe essere la normalità per tutti. Invece, per ragazze come Bianca è ancora una “conquista” che passa attraverso pregiudizi e offese, sguardi e commenti che feriscono, insulti, minacce e a volte persino violenze. “L’amore è una cosa semplice” cantava Tiziano Ferro, perché, in fondo, non c’è niente di più naturale e di più limpido del provare amore per qualcuno, uomo o donna che sia. Essere felici non dovrebbe comportare alcun dolore, nessuna complicazione. Invece capita ancora che due ragazze che si amano vengano non solo insultate, ma addirittura assalite, e con lanci di pietre. La loro colpa? Una semplice passeggiata mano nella mano nel parco, alla luce del sole. È successo non nel Medioevo, ma al giorno d’oggi. Non nel bronx di una ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Sentirsi liberi di amare. Dovrebbe essere la normalità per tutti. Invece, per ragazze comeè ancora una “conquista” che passa attraverso pregiudizi e offese, sguardi e commenti che feriscono, insulti, minacce e a volte persino violenze. “L’amore è una cosa semplice” cantava Tiziano Ferro,, in fondo, non c’è niente di più naturale e di più limpido del provare amore per qualcuno, uomo o donna che sia. Essere felici non dovrebbe comportare alcun dolore, nessuna complicazione. Invece capita ancora che due ragazze che si avengano noninsultate, ma addirittura assalite, e con lanci di pietre. La loro colpa? Una semplice passeggiatanellanel, alla luce del sole. È successo non nel Medioevo, ma al giorno d’oggi. Non nel bronx di una ...

