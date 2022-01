Highlights Sinner-Tsitsipas | 3-6 | 4-6 | 2-6 | quarti di finale Australian Open 2022 VIDEO

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Glicompleti del confronto tra Jannike Stefanos, valevole per idideglie terminato 6-3, 6-4, 6-2 in favore del classe ’98. Falsa partenza dell’azzurro, sin da subito in balìa del super dritto greco; il tennista ateniese ha comandato le operazioni senza troppi problemi con il fondamentale migliore del suo repertorio di colpi, non disdegnando inoltre insidiose variazioni. Dominio a tutto campo di, spesso e volentieri al comando con sfide continue lanciate all’altoatesino sulla diagonale del dritto. Di seguito ildei migliori momenti del match tra, valso al greco un posto in ...

Advertising

sportface2016 : #AustralianOpen 2022: gli highlights della sfida tra #Sinner e #Tsitsipas, valida per i quarti di finale - ForMaiWork : Alex de Minaur v Jannik Sinner Extended Highlights (4R) | Australian Ope... - OA_Sport : Tre set secchi: tanti ne sono bastati a Jannik Sinner per battere Alex de Minaur. Le immagini - sportface2016 : #SinnerDaniel: il VIDEO degli HIGHLIGHTS #AusOpen - zazoomblog : VIDEO Sinner-Daniel 3-1 Australian Open 2022: highlights e sintesi. L’azzurro esce fuori alla distanza - #VIDEO… -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Sinner

LE PAROLE DILA CRONACA RIVIVI LA DIRETTA Nonostante partisse favorito, il classe 2001 è stato battuto in tre set piuttosto netti dal greco, il quale ha sfoderato una prestazione ...Il greco ha travolto Janniked è approdato al penultimo atto del torneo per la terza volta ... In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti e...Gli highlights completi del confronto tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas, valevole per i quarti di finale degli Australian Open 2022 e terminato 6-3, 6-4, 6-2 in favore del classe '98. Il video in ...Daniil Medvedev saves a match point before beating Felix Auger-Aliassime to set up an Australian Open semi-final against Stefanos Tsitsipas.