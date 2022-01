Green Pass addio, la decisione ufficiale del Governo (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Fonte il Corriere della Sera. Il Green Pass per chi ha fatto la terza dose avrà durata illimitata. Lo ha deciso il Governo in attesa della decisione delle agenzie regolatorie – Ema e Aifa - sulla somministrazione della quarta dose. Il decreto in vigore prevede che dal 1° febbraio il Green Pass rafforzato - rilasciato ai vaccinati e ai guariti – abbia validità sei mesi. Ma molte certificazioni verdi cominceranno a scadere nelle prossime settimane, visto che la terza dose era stata autorizzata a metà settembre – e dunque si è deciso di non porre più limite per chi ha completato il ciclo vaccinale fino a quando non arriverà il via libera alla quarta dose di vaccino. Scuola Mentre la battaglia sul Quirinale infuria, appare difficile convocare un Consiglio dei ministri ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Fonte il Corriere della Sera. Ilper chi ha fatto la terza dose avrà durata illimitata. Lo ha deciso ilin attesa delladelle agenzie regolatorie – Ema e Aifa - sulla somministrazione della quarta dose. Il decreto in vigore prevede che dal 1° febbraio ilrafforzato - rilasciato ai vaccinati e ai guariti – abbia validità sei mesi. Ma molte certificazioni verdi cominceranno a scadere nelle prossime settimane, visto che la terza dose era stata autorizzata a metà settembre – e dunque si è deciso di non porre più limite per chi ha completato il ciclo vaccinale fino a quando non arriverà il via libera alla quarta dose di vaccino. Scuola Mentre la battaglia sul Quirinale infuria, appare difficile convocare un Consiglio dei ministri ...

