GFVip Delia Duran in lacrime per il suo passato: 'Non avevamo una casa in cui vivere' (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Delia Duran al racconta commossa il suo passato. La moglie di Alex Belli , confidandosi con la coinquilina Federica, ha raccontato la sua vita difficile in Venezuela assieme alla madre: 'Non avevamo ... Leggi su leggo (Di mercoledì 26 gennaio 2022)al racconta commossa il suo. La moglie di Alex Belli , confidandosi con la coinquilina Federica, ha raccontato la sua vita difficile in Venezuela assieme alla madre: 'Non...

Advertising

sonya70766316 : RT @Terry__29: Da una parte Federica nel letto di Gianmaria, dall'altra lui che parla con Delia. Mi piscio #gfvip - annae4964 : RT @wilmington_girl: Delia che fa finta di non conoscere Greta con Gianmaria. Peccato che Greta faccia parte della stessa agenzia di Delia… - gfvipcommenti1 : @Pammy67813 da delia e alex si, si capisce da come risponde delia, perché a volte ha delle reazioni ritardate #gfvip - CrochetXweb : RT @wilmington_girl: Delia che fa finta di non conoscere Greta con Gianmaria. Peccato che Greta faccia parte della stessa agenzia di Delia… - Luca___94 : Mentre Delia chiacchiera con Gianmaria in zona biliardo, Federica dorme nel letto di Gian!!! #gfvip #gianfede -