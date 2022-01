Frontale con un furgone, Angela muore a 37 anni: l’atroce racconto dei soccorritori (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Una morte orribile quella di Angela Saulino, la 37enne che è morta in un brutto incidente stradale a San Tammaro, in provincia di Caserta. Lo schianto è avvenuto il 25 gennaio, ma la notizia è stata divulgata soltanto nella tarda serata. La macchina di Angela si è scontrata frontalmente contro un furgone su cui viaggiavano tre uomini, rimasti feriti ma non in modo grave. Il terribile incidente è avvenuto sulla strada provinciale 230, a poca distanza dalla Reggia borbonica di Carditello. Per il momento gli inquirenti non sanno dare una spiegazione chiara alle dinamiche dello schianto. Per ora le cause sono ancora in fase di accertamento e le indagini sono affidate alla Polizia Stradale. Angela Saulino era originaria di Visciano, in provincia di Napoli, ma viveva a Santa Maria Capua Vetere col marito. La donna era ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Una morte orribile quella diSaulino, la 37enne che è morta in un brutto incidente stradale a San Tammaro, in provincia di Caserta. Lo schianto è avvenuto il 25 gennaio, ma la notizia è stata divulgata soltanto nella tarda serata. La macchina disi è scontrata frontalmente contro unsu cui viaggiavano tre uomini, rimasti feriti ma non in modo grave. Il terribile incidente è avvenuto sulla strada provinciale 230, a poca distanza dalla Reggia borbonica di Carditello. Per il momento gli inquirenti non sanno dare una spiegazione chiara alle dinamiche dello schianto. Per ora le cause sono ancora in fase di accertamento e le indagini sono affidate alla Polizia Stradale.Saulino era originaria di Visciano, in provincia di Napoli, ma viveva a Santa Maria Capua Vetere col marito. La donna era ...

