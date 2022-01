Fatturazione elettronica e privacy, l’esperta: “Ridurre i dati inseriti in fattura al minimo” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Meno di un mese fa il Garante della privacy lanciò l’allarme: dalle fatture elettroniche è possibile evincere dati sensibili che vanno dalla sessualità ai procedimenti legali con minori a carico. L’attenzione al tema della privacy nel mondo interconnesso è sentita e sempre più impellente, e le istituzioni non ne fanno eccezione. Sul tema dei rischi legati alla privacy col nuovo schema di memorizzazione delle fatture elettroniche, che ha visto contrapposti Garante della privacy e Agenzia delle Entrate sulla possibilità di consultare tali dati, da chi e con quali rischi ne abbiamo parlato con l’Avvocato del Web Piera Di Stefano. Cosa prevede il nuovo schema di memorizzazione delle fatture elettroniche a cui a breve dovranno adeguarsi anche i liberi professionisti in regime ... Leggi su fmag (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Meno di un mese fa il Garante dellalanciò l’allarme: dalle fatture elettroniche è possibile evinceresensibili che vanno dalla sessualità ai procedimenti legali con minori a carico. L’attenzione al tema dellanel mondo interconnesso è sentita e sempre più impellente, e le istituzioni non ne fanno eccezione. Sul tema dei rischi legati allacol nuovo schema di memorizzazione delle fatture elettroniche, che ha visto contrapposti Garante dellae Agenzia delle Entrate sulla possibilità di consultare tali, da chi e con quali rischi ne abbiamo parlato con l’Avvocato del Web Piera Di Stefano. Cosa prevede il nuovo schema di memorizzazione delle fatture elettroniche a cui a breve dovranno adeguarsi anche i liberi professionisti in regime ...

FMag56312093 : #Fatturazione elettronica e #privacy, l'esperta: 'Ridurre i dati inseriti in fattura al minimo' - PsicologiOPL : [???????? ??????????????????`: ?????????????? ???????????????????????? ?????????????????????? ?????? ?? ???????????? ??????????????????] ????Clicca qui per saperne di più:… - getyourbill : Giov. 3 Febbraio | Siamo sponsor e relatori di Phygital Retail Conference, la #webconference organizzata da Comuffi… - oggiscrivo : @sole24ore Sarà una bella grana questa fatturazione elettronica - TrendOnline : Obbligo di #fatturazioneelettronica x #partiteiva. 2 modi per fare #fatturaelettronica: #agenziadelleentrate o serv… -

Ultime Notizie dalla rete : Fatturazione elettronica Lavoratori autonomi, attenzione alla nuova comunicazione obbligatoria Ricordiamo anche che nel 2022 è in arrivo una grande novità per i lavoratori con partita Iva forfettaria, per cui verrà resa obbligatoria la fatturazione elettronica ( tutte le info qui ). Tag: ...

La fatturazione elettronica è la chiave della digitalizzazione delle aziende: ecco perché Nell'epoca della digital transformation , dove buona parte dei processi è digitalizzata, ha assunto un ruolo centrale la fatturazione elettronica , per liberi professionisti, imprenditori e aziende. Secondo una recente analisi basata sui dati raccolti fino al 2021, tra le PMI, almeno 3 su 4 hanno adottato la ...

Fatturazione elettronica: sconto 50% con Keliweb Punto Informatico Fatturazione elettronica: sconto 50% con Keliweb Il piano Start del servizio di fatturazione elettronica offerto da Keliweb può essere sottoscritto a 17,49 euro/anno (sconto del 50%).

Parte la fatturazione elettronica europea. Cosa cambia! L'Italia, sostanzialmente, ha fatto solo da apri pista. La fatturazione elettronica si estende anche al resto dell'Europa.

Ricordiamo anche che nel 2022 è in arrivo una grande novità per i lavoratori con partita Iva forfettaria, per cui verrà resa obbligatoria la( tutte le info qui ). Tag: ...Nell'epoca della digital transformation , dove buona parte dei processi è digitalizzata, ha assunto un ruolo centrale la, per liberi professionisti, imprenditori e aziende. Secondo una recente analisi basata sui dati raccolti fino al 2021, tra le PMI, almeno 3 su 4 hanno adottato la ...Il piano Start del servizio di fatturazione elettronica offerto da Keliweb può essere sottoscritto a 17,49 euro/anno (sconto del 50%).L'Italia, sostanzialmente, ha fatto solo da apri pista. La fatturazione elettronica si estende anche al resto dell'Europa.