“Ciao ciao”: testo e significato del brano de La Rappresentante di Lista (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Dopo aver mostrato al pubblico italiano il loro incredibile talento partecipando all’edizione dell’anno scorso con “Amare”, il duo artistico meglio noto come La Rappresentante di Lista, è pronto a calcare nuovamente il palco del Teatro Ariston di Sanremo per la nuova edizione sempre condotta da Amadeus. Dario e Veronica durante il 72° Festival della Canzone Italiana canteranno il brano “ciao ciao”. significato Secondo Sanremo di fila per la Rappresentante di Lista. Il tema non potrebbe essere più attuale: la fine del mondo. È in un pezzo veloce e ballabile, in bilico tra funk e dance, si lancia un addio definitivo, dove ritroviamo l’ironia di una generazione che guarda il futuro con disincanto. «Mentre mangio ... Leggi su zon (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Dopo aver mostrato al pubblico italiano il loro incredibile talento partecipando all’edizione dell’anno scorso con “Amare”, il duo artistico meglio noto come Ladi, è pronto a calcare nuovamente il palco del Teatro Ariston di Sanremo per la nuova edizione sempre condotta da Amadeus. Dario e Veronica durante il 72° Festival della Canzone Italiana canteranno il”.Secondo Sanremo di fila per ladi. Il tema non potrebbe essere più attuale: la fine del mondo. È in un pezzo veloce e ballabile, in bilico tra funk e dance, si lancia un addio definitivo, dove ritroviamo l’ironia di una generazione che guarda il futuro con disincanto. «Mentre mangio ...

Advertising

PadovaCalcio : Ciao Gianni ???? - borghi_claudio : @icksx @TotiNoEuro Nessuna, te la frega e ciao ???? Credo che anche Ablerto sia stato vittima. - thisismaneskin : Ciao ragazzi, siamo profondamente dispiaciuti di dover rimandare l'intero Tour europeo e il Tour nei palazzetti in… - Shock_First : @alexisapples @mel_cri Ciao mi potresti inviare in privato il link del gruppo di Telegram? Grazie ?? - memymango_ : RT @maybe1misslou: un saluto alla me del futuro che si ritroverà 5 materie da fare in un pomeriggio perché fino all'ultimo momento qua non… -