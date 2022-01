Balotelli in Nazionale, Mancini: "Curioso di vedere come sta. Porte aperte a chiunque" (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Balotelli ? Dobbiamo valutare tante situazioni e quella di Mario rientra fra queste. Lo stage serve proprio a questo. La porta della Nazionale è sempre aperta a tutti. Se ci sono giocatori che possono ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022)? Dobbiamo valutare tante situazioni e quella di Mario rientra fra queste. Lo stage serve proprio a questo. La porta dellaè sempre aperta a tutti. Se ci sono giocatori che possono ...

