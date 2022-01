Attenzione alla email dal finto ufficio Fatturazione Internazionale TNT (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Fate molta Attenzione al falso messaggio email di TNT Italia Due sono i fattori che rendono particolarmente pericoloso questo messaggio: il fatto che arrivi da un indirizzo email che sembra vero La presenza di un allegato con malware Ecco il testo : Gentile Signora, Egregio Signore, Le inviamo in allegato la fattura relativa all’utilizzo dei servizi internazionali di TNT GLOBAL EXPRESS SRL. Per ulteriori informazioni può contattare i seguenti riferimenti: E-mail: Amministrazione@tntitaly.it Telefono: 011-2741165 Fax: 011-2226890 COMUNICAZIONE IMPORTANTE! Il Decreto Legislativo 205/2017 stabilisce che, a partire dal 1° Gennaio 2019, le aziende si adeguino al sistema di Fatturazione elettronica (mediante il sistema di interscambio SDI, gestito dall’Agenzia delle Entrate), e tutti i documenti emessi tra soggetti ... Leggi su analisideirischinformatici (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Fate moltaal falso messaggiodi TNT Italia Due sono i fattori che rendono particolarmente pericoloso questo messaggio: il fatto che arrivi da un indirizzoche sembra vero La presenza di un allegato con malware Ecco il testo : Gentile Signora, Egregio Signore, Le inviamo in allegato la fattura relativa all’utilizzo dei servizi internazionali di TNT GLOBAL EXPRESS SRL. Per ulteriori informazioni può contattare i seguenti riferimenti: E-mail: Amministrazione@tntitaly.it Telefono: 011-2741165 Fax: 011-2226890 COMUNICAZIONE IMPORTANTE! Il Decreto Legislativo 205/2017 stabilisce che, a partire dal 1° Gennaio 2019, le aziende si adeguino al sistema dielettronica (mediante il sistema di interscambio SDI, gestito dall’Agenzia delle Entrate), e tutti i documenti emessi tra soggetti ...

