Apex Legends: presentati i regali per l’anniversario (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Electronic Arts ha annunciato l’arrivo di alcuni regali in Apex Legends per celebrare l’anniversario del gioco Tra i vari franchise sparatutto sviluppati negli studi di Electronic Arts, alcuni continuano inevitabilmente a prevalere sugli altri. Battlefield 2042 non sta ottenendo il successo sperato, ed EA sembra decisa a voler apportare un qualche tipo di cambiamento al nuovo titolo di DICE, dicendosi inoltre alquanto delusa dall’operato del team di sviluppo. Non per nulla, proprio nelle scorse ore sono stati annunciati dal publisher ben tre giochi di Star Wars in arrivo nei prossimi anni, ma nessuno di questi sarebbe inerente Star Wars Battlefront, titolo realizzato da DICE. Al loro posto, chi si occuperà di queste nuove opere sarà invece Respawn Entertaiment, che si trova attualmente a raccogliere i frutti ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Electronic Arts ha annunciato l’arrivo di alcuniinper celebraredel gioco Tra i vari franchise sparatutto sviluppati negli studi di Electronic Arts, alcuni continuano inevitabilmente a prevalere sugli altri. Battlefield 2042 non sta ottenendo il successo sperato, ed EA sembra decisa a voler apportare un qualche tipo di cambiamento al nuovo titolo di DICE, dicendosi inoltre alquanto delusa dall’operato del team di sviluppo. Non per nulla, proprio nelle scorse ore sono stati annunciati dal publisher ben tre giochi di Star Wars in arrivo nei prossimi anni, ma nessuno di questi sarebbe inerente Star Wars Battlefront, titolo realizzato da DICE. Al loro posto, chi si occuperà di queste nuove opere sarà invece Respawn Entertaiment, che si trova attualmente a raccogliere i frutti ...

Advertising

tuttoteKit : Apex Legends: presentati i regali per l'anniversario #ApexLegends #EA #ElectronicArts #RespawnEntertaiment #tuttotek - NoviyeModel : RT @TGMesports: Le @PlayApex Global Series chiudono il primo stint con i rimanenti playoff presenti in calendario. - TGMesports : Le @PlayApex Global Series chiudono il primo stint con i rimanenti playoff presenti in calendario.… - ShasinnoSinisa : @beksdraws Mi scusi, signorina, non parlo in Apex Legends. ?? - GiocareOra : Come ottenere gratuitamente Octane, Wattson e Valkyrie durante il terzo anniversario di Apex Legends… -