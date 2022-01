100 anni di Ugo Tognazzi, l’incorreggibile (Di mercoledì 26 gennaio 2022) A commuovere nel ruolo di un petomane, poteva riuscirci solo lui. Mai trovato un altro come Tognazzi che ridendo ti attaccasse l’angoscia. Cento anni dalla sua nascita e una serie di retrospettive che lo aspettano nel 2022, ma che neppure lontanamente potranno tracciare la misura della sua immensa levatura. Dargli del comico era come insultarlo, lui in ogni suo film, in ogni sketch o macchietta trasmetteva una irrimediabile paura della vita, dei suoi mostri, dei suoi tempi morti, delle sue contraddizioni. “Ridere, ridere sempre”, ma come fuga da una realtà atroce, spaventosa anche perchè non chiarita, lasciata lì ad aleggiare con tutto il suo carico di fantasmi. Mai visto un altro così, che in una stagione di attori prodigiosi, Sordi, Gassman, Manfredi, Volontè, Cervi e cento altri, riuscisse ad emergere con quell’inimitabile miscuglio di volgarità e ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 26 gennaio 2022) A commuovere nel ruolo di un petomane, poteva riuscirci solo lui. Mai trovato un altro comeche ridendo ti attaccasse l’angoscia. Centodalla sua nascita e una serie di retrospettive che lo aspettano nel 2022, ma che neppure lontanamente potranno tracciare la misura della sua immensa levatura. Dargli del comico era come insultarlo, lui in ogni suo film, in ogni sketch o macchietta trasmetteva una irrimediabile paura della vita, dei suoi mostri, dei suoi tempi morti, delle sue contraddizioni. “Ridere, ridere sempre”, ma come fuga da una realtà atroce, spaventosa anche perchè non chiarita, lasciata lì ad aleggiare con tutto il suo carico di fantasmi. Mai visto un altro così, che in una stagione di attori prodigiosi, Sordi, Gassman, Manfredi, Volontè, Cervi e cento altri, riuscisse ad emergere con quell’inimitabile miscuglio di volgarità e ...

emergenzavvf : Quattro anni fa 100 #vigilidelfuoco lavorarono senza sosta nelle operazioni di soccorso a #Pioltello (MI) per il de… - AmbasciataUSA : Gli investigatori dell’@FBI insieme ai vertici della @poliziadistato per festeggiare un compleanno davvero speciale… - vaticannews_it : Cento anni fa, il #22gennaio del 1922, moriva Papa Benedetto XV. Lanciò numerosi appelli per la fine della 'inutile… - sissyturtlexxx : @valy_s Nella mia regione due morti avevano 100 anni - robertoippolito : RT @CarloOttaviano: A proposito di #Verga, celebrato in questi giorni a 100 anni dalla morte, mi sovviene di avergli dedicato una paginetta… -