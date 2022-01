Yves Saint Laurent e la mostra itinerante nei più bei musei di Parigi

Leggi su amica

(Di martedì 25 gennaio 2022) LaAUX MUSEÉS, adal 29 gennaio al 15 maggio 2022, è un omaggio al talento creativo del couturier francese in occasione del 60° anniversario dalla creazione della sua griffe. Per realizzarla sono stati coinvolti sei tra ipiù importanti diche ospitano, in un dialogo immaginario, le creazioni dello stilista e le opere d’arte che l’hanno ispirato. L’esibizione, ideata e resa possibile dalla Fondation Pierre Bergé –, si sviluppa presso il Centre Pompidou, il Museo di Arte Moderna di, il Museo del Louvre, il Museo d’Orsay, il Museo Nazionale Picasso-Paris e il Museo...