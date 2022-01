VIDEO | Mambo Italiano protagonista di un segmento a Raw

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 25 gennaio 2022)è apparso nuovamente in uno Show della WWE, anche se stavolta non nelle vesti di lottatore. Il lottatore(che abbiamo già visto debuttare a Main Event nelle scorse settimane (QUI il Match), è statoneldi RAW che ha visto Edge e Beth Phoenix scontrarsi contro The Miz e Maryse, come membro della security a bordo ring: