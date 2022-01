(Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) –di, 25, ecco idell’: 4, 13, 16, 21, 23, 50. Jolly: 63. Superstar: 79. Nessun ‘6’ né ‘5+1’ al concorso di, ma sono stati centrati quattordici ‘5’ che vincono 14.468 euro ciascuno. Il jackpot a disposizione del ‘6’ per il prossimo concorso sale a 146,5 milioni di euro. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

lifestyleblogit : SuperEnalotto, numeri estrazione vincente oggi 25 gennaio 2022 - - telodogratis : SuperEnalotto, numeri estrazione vincente oggi 25 gennaio 2022 - sulsitodisimone : SuperEnalotto, numeri estrazione vincente oggi 25 gennaio 2022 - italiaserait : SuperEnalotto, numeri estrazione vincente oggi 25 gennaio 2022 - fisco24_info : SuperEnalotto, numeri estrazione vincente oggi 25 gennaio 2022: (Adnkronos) - Centrati quattordici 5… -

Ultime Notizie dalla rete : SuperEnalotto numeri

Centrati quattordici 5di oggi, 25 gennaio 2022, ecco idell'estrazione vincente: 4, 13, 16, 21, 23, 50. Jolly: 63. Superstar: 79. Nessun '6' né '5+1' al concorso di oggi, ma sono stati centrati ...Lotto evincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 25 gennaio 2022 Non va poi scordata l'importanza di giocare in modo responsabile e di ricorrere, per la verifica, anche ai canali ...Il concorso del 25 gennaio del Superenalotto ha regalato tantissime gioie ai giocatori di tutta Italia. Il Jackpot vola alle stelle. I dati ...Nessun 6 ne 5+ al concorso odierno del Superenalotto. Sono stati centrati quattordici '5', che vincono 14.468 euro ciascuno. TUTTE LE QUEOTE ...