Stradale D50, l’edizione speciale per festeggiare i 50 anni di Dallara – FOTO (Di martedì 25 gennaio 2022) “In Dallara dal 1972 radici e futuro crescono insieme”: c’è scritto così sulla targhetta identificativa della D50, la sportiva by Dallara che celebra il 50° anniversario della nota azienda di Varano de’ Melegari. Trattasi di una edizione speciale, in livrea “black and yellow”, della Stradale, che festeggia il mezzo secolo di attività di Dallara, fondata il 15 gennaio 1972 dall’ingegner Giampaolo Dallara e divenuta un simbolo del motorsport internazionale. La vettura, che fa largo uso della fibra di carbonio per mantenere basso il peso complessivo, sarà realizzata in serie limitata; tuttavia, non sono stati definiti né la tiratura né i prezzi. Aguzzando la vista, si possono riconoscere dettagli dedicati, come i coprimozzi con logo “D50”, l’emblema D50 all’interno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) “Indal 1972 radici e futuro crescono insieme”: c’è scritto così sulla targhetta identificativa della D50, la sportiva byche celebra il 50°versario della nota azienda di Varano de’ Melegari. Trattasi di una edizione, in livrea “black and yellow”, della, che festeggia il mezzo secolo di attività di, fondata il 15 gennaio 1972 dall’ingegner Giampaoloe divenuta un simbolo del motorsport internazionale. La vettura, che fa largo uso della fibra di carbonio per mantenere basso il peso complessivo, sarà realizzata in serie limitata; tuttavia, non sono stati definiti né la tiratura né i prezzi. Aguzzando la vista, si possono riconoscere dettagli dedicati, come i coprimozzi con logo “D50”, l’emblema D50 all’interno ...

Advertising

infoitscienza : Dallara Stradale D50: immagini e caratteristiche - - infoitscienza : Dallara Stradale D50, edizione speciale per il 50° anniversario dell'azienda - LaStampa : Stradale D50, la serie speciale festeggia il mezzo secolo di Dallara - HDmotori : Dallara Stradale D50: edizione speciale per il 50° anniversario - e_capital_it : #Dallara #Stradale #D50 #nero #graphite opaco 400CV per la #strada e 500cv per la #pista peso di 855 kg da 0 a 100… -