Spread in rialzo, ma il voto per il Quirinale non c'entra (per ora) (Di martedì 25 gennaio 2022) Nei giorni in cui sono cominciate le votazioni per il nuovo presidente della Repubblica, molti occhi sono puntati sul termometro dello Spread che misura il rischio Italia sui mercati finanziari internazionali (ieri il differenziale Btp-Bund ha chiuso in rialzo a 141 punti base in una giornata nera per tutte le Borse europee, con Piazza Affari che ha fatto meno 4 per cento). Al tema ha dedicato un'ampia ricerca la banca d'affari americana Bofa, che in passato non è certo stata tenera con l'Italia e i suoi titoli di stato che considera, insieme a quelli della Grecia, come l'anello debole della catena europea del debito pubblico. Ebbene, secondo Bofa il recente allargamento dello Spread "è un fenomeno che precede la ripresa della cronaca politica italiana e probabilmente non è ad essa correlato". La previsione è che arriverà almeno a ...

