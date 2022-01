Sondaggi Tecnè | Fdi mette la freccia e supera il PD

(Di martedì 25 gennaio 2022) Le elezioni presidenziali fanno male a Draghi, tra i papabili a raccogliere l’eredità di Mattarella. Secondo irealizzati per l’Agenzia Dire, il premier ha perso nell’ultima settimana poco più di due punti percentuali di consenso. Nonostante ciò, il gradimento di Draghi rimane superiore al 50% (57,4%). Intanto, salvo clamorose sorprese, Mattarella lascerà il Quirinale e lo farà con un indice di fiducia molto alto che si attesta al 76%. Ihanno registrato anche le intenzioni di voto ai partiti. La novità di giornata è il sorpasso di Fratelli d’Italia ai danni del Pd. I dem cedono un altro decimo e scendono al 20,5% mentre Fratelli d’Italia si porta al 20,6%. La Lega è sempre terza al 18,5% seguita il Movimento 5 Stelle cala ancora questa volta al 13,7%. Buon momento ...

... oggi, alla vigilia dell'elezione del Presidente della Repubblica, iinseguono gli umori ... Perè tornato primo il partito di Giorgia Meloni, FdI, che però ha una media del 19,4% (in calo ...22/01/2022 - 13:36 Per il sondaggio Dire -del 22 gennaio, il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, nonostante i saluti al duce e ... In pratica, considerando che questihanno una ...