Segnali di guerra dall'Ucraina all'Irlanda (Di martedì 25 gennaio 2022) Il pericolo maggiore perché quanto sta accadendo in queste ore al confine ucraino si trasformi in guerra non è certamente la preoccupazione di Kiev alla richiesta di evacuare il personale diplomatico fatta dal presidente americano Joe Biden e neppure il cospicuo movimento di mezzi militari che la Nato sta avvicinando all'area del possibile conflitto, comprese le armi che nel pomeriggio del 24 gennaio sono arrivate in Ucraina provenienti dagli Usa, cosa che avviene dal 2014. Ad effettuare un primo atto ostile con tutta probabilità potrebbero essere i militari presenti a Donetsk che entro una settimana saranno accerchiati dalle forze russe su tre fronti e che, addestrati dagli occidentali, devono dimostrare di essere in grado di dare del filo da torcere all'esercito di Mosca. Basterebbe un drone spinto oltre il confine, oppure un ... Leggi su panorama (Di martedì 25 gennaio 2022) Il pericolo maggiore perché quanto sta accadendo in queste ore al confine ucraino si trasformi innon è certamente la preoccupazione di Kiev alla richiesta di evacuare il personale diplomatico fatta dal presidente americano Joe Biden e neppure il cospicuo movimento di mezzi militari che la Nato sta avvicinando all'area del possibile conflitto, comprese le armi che nel pomeriggio del 24 gennaio sono arrivate inprovenienti dagli Usa, cosa che avviene dal 2014. Ad effettuare un primo atto ostile con tutta probabilità potrebbero essere i militari presenti a Donetsk che entro una settimana saranno accerchiatie forze russe su tre fronti e che, addestrati dagli occidentali, devono dimostrare di essere in grado di dare del filo da torcere all'esercito di Mosca. Basterebbe un drone spinto oltre il confine, oppure un ...

