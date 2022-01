Sci | Goggia | ' avanti con fiducia'

(Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "con". Cosi' Sofiain una storia su Instagram. L'azzurra, che si è infortunata domenica a Cortina, è già al lavoro per recuperare della distorsione al ginocchio sinistro con lesione parziale del legamento crociato e micro frattura del perone, per partecipare ai Giochi Invernali di Pechino 2022.

La prossima tappa della Coppa del mondo donne è in programma in Germania, a Garmisch - Partenkirchen: sabato discesa e domenica SuperG, due gare senza Sofia, le ultime prima dei Giochi di ...Lo ha detto Giovanni Malagò, presidente del Coni, sull'infortunio di Sofiaa Radio Sportiva. 'L'obiettivo è quella di farla provare fino all'ultimo, siamo tutti con lei. Sofia è molto ...“Avanti con fiducia”. Sofia Goggia con un post su Instagram guarda avanti e confida di poter riuscire a recuperare dall’infortunio in tempo per disputare almeno la discesa a Pechino 2022, specialità i ...Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Avanti con fiducia". Cosi' Sofia Goggia in una storia su Instagram. L'azzurra, che si è infortunata domenica a Cortina, è già al lavoro per recuperare della distorsione al ...