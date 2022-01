Sassuolo | i dettagli dell’affare Ciervo con la Roma

(Di martedì 25 gennaio 2022) Ilha chiuso per l’arrivo didalla: idel trasferimento del classe 2002 in neroverde Ilha chiuso per un colpo in prospettiva dalla. Preso Riccardodai giallorossi a titolo definitivo. Idel trasferimento sono che i neroverdi verseranno due milioni nelle casse dellae poi sarà inserita una percentuale per la futura rivendita. 25% se verrà venduto a meno di 10 milioni e 20% se dovesse essere venduto ad una cifra più alta. A riferirlo è Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

La formula del trasferimento è quella del prestito con obbligo di riscatto. Più defilato Kupisz che comunque interessa molto, mentre avanzano i discorsi per il neo giocatore del Sassuolo Riccardo Ciervo. Arriva la conferma di Filippo Biafora de Il Tempo: Ciervo passa al Sassuolo a titolo definitivo per circa 2 milioni di euro. Non ci sarà il diritto di re ...