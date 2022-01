Rabdomiolisi, che cos’è? Uno dei ‘sintomi’ riportati dal piccolo Lorenzo morto di Covid a 10 anni (Di martedì 25 gennaio 2022) Rabdomiolisi, che cos’è? In queste ore sono in molti quelli che stanno cercando di capire le caratteristiche di uno dei ‘sintomi’ causati nel piccolo Lorenzo dal Covid 19 che lo ha ucciso questa mattina a soli 10 anni. Il bambino era arrivato ieri al Regina Margherita di Torino trasferito dall’ospedale di Mondovì (Cuneo) in gravi condizioni e non aveva gravi patologie pregresse anche se la famiglia, per motivi di salute, aveva deciso di non vaccinarlo. Il piccolo Lorenzo è arrivato in ospedale con ipotermia, dolori muscolari importanti agli arti inferiori, sospetta miocardite e Rabdomiolisi innescati dal virus. Ma che cos’è la Rabdomiolisi? Si tratta di una sindrome clinica che ... Leggi su optimagazine (Di martedì 25 gennaio 2022), che? In queste ore sono in molti quelli che stanno cercando di capire le caratteristiche di uno deicausati neldal19 che lo ha ucciso questa mattina a soli 10. Il bambino era arrivato ieri al Regina Margherita di Torino trasferito dall’ospedale di Mondovì (Cuneo) in gravi condizioni e non aveva gravi patologie pregresse anche se la famiglia, per motivi di salute, aveva deciso di non vaccinarlo. Ilè arrivato in ospedale con ipotermia, dolori muscolari importanti agli arti inferiori, sospetta miocardite einnescati dal virus. Ma chela? Si tratta di una sindrome clinica che ...

antho11501682 : @MartinKeufaver @andreafacchini1 @Efesto88 Ci sono incongruenze nei racconti. Scrivono che non aveva patologie preg… - Efisio31251859 : RT @noomeuteente: Stanno dicendo che un bambino in ipotermia e rabdomiolisi è stato curato come Covid? - lorenzhaus : RT @noomeuteente: Stanno dicendo che un bambino in ipotermia e rabdomiolisi è stato curato come Covid? - LaLaura68 : RT @noomeuteente: Stanno dicendo che un bambino in ipotermia e rabdomiolisi è stato curato come Covid? - noomeuteente : Stanno dicendo che un bambino in ipotermia e rabdomiolisi è stato curato come Covid? -