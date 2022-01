**Quirinale: voti per lo scrittore Fulvio Abbate, per Zan e Giletti, conferme per Amadeus** (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - voti per lo scrittore Fulvio Abbate, per Alessandro Zan, padre dell'omonimo ddl, per Massimo Giletti, conferme per Amadeus e Alberto Angela, nel secondo scrutinio per l'elezione del Presidente della Repubblica. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gen. (Adnkronos) -per lo, per Alessandro Zan, padre dell'omonimo ddl, per Massimoper Amadeus e Alberto Angela, nel secondo scrutinio per l'elezione del Presidente della Repubblica.

Advertising

lorepregliasco : Avendo ricevuto 2 voti, Alberto Angela sarà ufficialmente registrato nei risultati finali come nome a sé, e non tra… - FiorellaMannoia : Che spettacolo penoso! - NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? #Quirinale, appena concluso lo spoglio: ecco i risultati. Raggiunti i 672 voti necessari, ma... ?? - giuroby : RT @P_Rava: Non chiamerei “consultazioni” il barattare voti per il Quirinale con promesse e posti nel governo “dopo di me”. Va da sé che pe… - TV7Benevento : **Quirinale: voti per lo scrittore Fulvio Abbate, per Zan e Giletti, conferme per Amadeus**... -