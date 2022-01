Quirinale, Salvini: “Frattini? Hanno già detto di no anche se non è nella rosa. Draghi è a Chigi e lavora bene lì” (Di martedì 25 gennaio 2022) “Non mi sembra ragionevole che arrivino dei no preventivi dal centrosinistra su nomi che ancora dobbiamo presentare. Non proporremo il Prodi di turno. Frattini non lo conosco ma già Hanno detto che non va bene anche se non è nella rosa”. Lo ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini, all’esterno di Montecitorio prima di una riunione congiunta del centrodestra. “Draghi? È a Chigi e lavora bene a Chigi. Draghi non è nella rosa visto che proporremo nomi del centrodestra. Spero non ci siano no preventivi” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) “Non mi sembra ragionevole che arrivino dei no preventivi dal centrosinistra su nomi che ancora dobbiamo presentare. Non proporremo il Prodi di turno.non lo conosco ma giàche non vase non è”. Lo ha dichiarato il leader della Lega, Matteo, all’esterno di Montecitorio prima di una riunione congiunta del centrodestra. “? È anon èvisto che proporremo nomi del centrodestra. Spero non ci siano no preventivi” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

petergomezblog : Quirinale, Draghi fa campagna elettorale per se stesso: vede Salvini, poi sente Letta e Conte. E le “consultazioni”… - sebmes : Frattini va al Quirinale, Conte torna a Palazzo Chigi e Salvini si riprende il Viminale. Se il patto è questo, c’è… - lorepregliasco : Fonti 5 Stelle parlano di 'totale sintonia' tra Conte e Salvini. Sta prendendo forma una soluzione? #Quirinale - VittorioCurro : RT @tempoweb: 'Nomi senza tessera di partito'. L'indizio di Salvini che mette in crisi il Pd #quirinale #lega #frattini #centrodestra #quir… - Bart1705 : RT @Adnkronos: #Quirinale2022, Salvini: “Casini nella rosa di centrodestra non c’è”. #ultimora -