Quirinale, il pronostico di Renzi che tira in ballo Salvini: “Ha l’asso in mano, deve scegliere quando calarlo” (Di martedì 25 gennaio 2022) Un solo uomo, nella mente di Matteo Renzi, avrebbe la chiave per chiudere la partita Quirinale: Matteo Salvini. Con la corsa al Colle nel vortice dei più roventi interrogativi, l’ex premier, a sorpresa, “scopre” la carta del leader della Lega e lo tira in ballo come l’unico dotato di un “asso nella mano” capace di portare all’elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Ma con un rischio a gravare sulle sue spalle: fare “la fine di Bersani“. Quirinale, Renzi tira in ballo Salvini: “Ha l’asso in mano“ L’intervento di Matteo Renzi a Radio Leopolda, nella giornata del secondo scrutinio per il Quirinale, ha tutto il sapore della ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 25 gennaio 2022) Un solo uomo, nella mente di Matteo, avrebbe la chiave per chiudere la partita: Matteo. Con la corsa al Colle nel vortice dei più roventi interrogativi, l’ex premier, a sorpresa, “scopre” la carta del leader della Lega e loincome l’unico dotato di un “asso nella” capace di portare all’elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Ma con un rischio a gravare sulle sue spalle: fare “la fine di Bersani“.in: “Hain“ L’intervento di Matteoa Radio Leopolda, nella giornata del secondo scrutinio per il, ha tutto il sapore della ...

