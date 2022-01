Quirinale 2022, Conte: “Draghi? Abbiamo affidato al timoniere una nave ancora in difficoltà, non ci sono le condizioni per cambiare” (Di martedì 25 gennaio 2022) “Un anno fa in piena emergenza Abbiamo chiamato il premier a un’assunzione di responsabilità. Ci siamo predisposti a un perimetro di maggioranza non certo confortevole. E quest’assunzione di responsabilità la manteniamo. Abbiamo affidato al timoniere una nave in difficoltà e non ci sono le condizioni perché si possano fermare i motori, cambiare equipaggio e chiedere al timoniere un nuovo incarico”. Così il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, rispondendo a una domanda sulla possibilità di candidare Mario Draghi per il Colle. La nostra nave, ha proseguito, “è ancora in difficoltà”. Parlando della rosa dei nomi proposta dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) “Un anno fa in piena emergenzachiamato il premier a un’assunzione di responsabilità. Ci siamo predisposti a un perimetro di maggioranza non certo confortevole. E quest’assunzione di responsabilità la manteniamo.alunaine non cileperché si possano fermare i motori,equipaggio e chiedere alun nuovo incarico”. Così il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe, rispondendo a una domanda sulla possibilità di candidare Marioper il Colle. La nostra, ha proseguito, “èin”. Parlando della rosa dei nomi proposta dal ...

