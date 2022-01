Nasa: "Il telescopio spaziale James Webb è arrivato a destinazione" (Di martedì 25 gennaio 2022) Il telescopio spaziale James Webb ha raggiunto il suo punto di osservazione a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra. Lo ha annunciato la Nasa, che gestisce la missione con l'Agenzia spaziale europeae ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 25 gennaio 2022) Ilha raggiunto il suo punto di osservazione a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra. Lo ha annunciato la, che gestisce la missione con l'Agenziaeuropeae ...

