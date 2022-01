Matteo Berrettini non vi sente (Di martedì 25 gennaio 2022) C’è stato un momento in cui Matteo Berrettini sembrava morto, sportivamente morto: esausto, senza energie fisiche e mentali, prosciugato da due set giocati male come raramente gli era successo negli ultimi anni. La sconfitta sembrava l’esito più probabile del suo quarto di finale contro Gael Monfils. Mats Wilander lo dava per spacciato, un sondaggio fatto da Ben Rothemberg su Twitter gli dava il 32% di possibilità di vittoria al quinto. Magari non voleva dire niente, ma era il sentimento comune. *** È stata una partita dalle tante partite. Nel primo set Berrettini ha servito come sa, cioè come uno dei migliori due o tre servitori del circuito in questo momento. Ha tenuto percentuali altissime di prime palle in campo, ed è riuscito nell’impresa paradossale di vincere più punti con la seconda palla che con la prima. Se funziona il ... Leggi su ultimouomo (Di martedì 25 gennaio 2022) C’è stato un momento in cuisembrava morto, sportivamente morto: esausto, senza energie fisiche e mentali, prosciugato da due set giocati male come raramente gli era successo negli ultimi anni. La sconfitta sembrava l’esito più probabile del suo quarto di finale contro Gael Monfils. Mats Wilander lo dava per spacciato, un sondaggio fatto da Ben Rothemberg su Twitter gli dava il 32% di possibilità di vittoria al quinto. Magari non voleva dire niente, ma era il sentimento comune. *** È stata una partita dalle tante partite. Nel primo setha servito come sa, cioè come uno dei migliori due o tre servitori del circuito in questo momento. Ha tenuto percentuali altissime di prime palle in campo, ed è riuscito nell’impresa paradossale di vincere più punti con la seconda palla che con la prima. Se funziona il ...

