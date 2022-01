Matteo Berrettini agli Australian Open | gli insulti | la risposta | il dito all' orecchio «Non sento»

(Di martedì 25 gennaio 2022) Dopo la vittoria su Monfils, durante le interviste sul campo, un tifoso dalle tribune insulta l'italiano che non si scompone: «Non sono veri tifosi di tennis. Ma il rispetto è qualcosa che bisognerebbe avere». Dopo il punto decisivoaveva esultato portandosi ilall': il pubblico era schierato in maggioranza col francese

ha battuto Monfils in 5 set raggiungendo la semifinale degli Australian Open. Alle 5 italiane toccherà a Jannik Sinner che ai quarti se la vedrà con Stefanos Tsitsipas. Il commento ...- NADAL, AUSTRALIAN OPEN 2022: LE QUOTE PER LE SCOMMMESSE Vittoria: 2.40 - 2.55 in media tra le varie agenzieL'esultanza dei Matteo Berrettini dopo il match point contro Gael Monfils. Al termine di un'autentica battaglia durata quasi 4 ore, Matteo Berrettini è riuscito a strappare il pa ...“ Non avrei lasciato il campo senza lottare più che potevo “. Matteo Berrettini si è dimostrato anche oggi un guerriero oltre che un campione. La vittoria in cinque set contro Gael Monfils ai quarti d ...